FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH30U2 HSH NORDBANK IZ 4 12/20 0.002 %

WA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.006 EUR

TWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.017 EUR

IV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.001 EUR

ET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.006 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.000 EUR

CAD XFRA ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25 0.028 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.000 EUR

RE21 XFRA ES0173093024 RED ELECTRICA CORP.EO-,50 0.025 EUR

BXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.022 EUR

8AHB XFRA US05278C1071 AUTOHOME SP.ADR A 1 DL-01 0.063 EUR

AB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.014 EUR

CZS XFRA US12650T1043 CSRA INC. DL-,001 0.008 EUR

SPD XFRA US8681681057 SUPERIOR INDUSTRIES INTL 0.007 EUR