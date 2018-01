Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) anlässlich der Übernahme der insolventen Fluglinie Niki auf "Outperform" mit einem Kursziel von 710 Pence belassen. Für die IAG-Tochter Vueling sei der Schritt bedeutender als für die Lufthansa, die zuvor ihr Gebot aus wettbewerbsrechtlichen Gründen zurückgezogen hatte, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vueling habe derzeit nur wenig Präsenz an den von Niki angeflogenen Flughäfen. Es sei daher mit einer zeitnahen Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden zu rechnen./tih/edh Datum der Analyse: 02.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0003 2018-01-02/09:39

ISIN: ES0177542018