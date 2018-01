Der produzierende Bereich in Österreich hat in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 2017 ein kräftiges Umsatzplus erzielt. Die Umsatzerlöse betrugen nach einem Dreivierteljahr 202,2 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 7,4 Prozent gegenüber den ersten drei Quartalen 2016, wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte.Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...