Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 244 Euro belassen. Analyst Laurence Alexander analysierte die Auswirkungen der Zinswende und der US-Steuerreform auf den Industriegase-Sektor. Zinserhöhungen dürften mit einer höheren Inflation einhergehen, wovon die Branche üblicherweise wegen vorgezogener Investitionen der Kunden profitiere, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Steuererleichterungen in den USA hätten positive Auswirkungen auf seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2018. Er favorisiert in der Branche die beiden Fusionspartner Praxair und Linde./tih/edh Datum der Analyse: 02.01.2018

