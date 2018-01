Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Heidelberger Druck anlässlich angekündigter Einmalbelastungen durch die US-Steuerreform auf "Sell" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Wichtiger sei, dass der Druckmaschinenhersteller demnächst mit anziehenden Auftragseingängen aus den USA rechne, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält die Umsatzziele des Unternehmens und die Konsensschätzungen in diesem Geschäftsjahr aber weiter für zu ambitioniert./tih/edh Datum der Analyse: 02.01.2018

