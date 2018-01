FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Singulus sind am Dienstagnachmittag um fast 10 Prozent auf das höchste Niveau seit Juli 2016 angesprungen. Zuvor war bekannt geworden, dass sich China National Building Materials rund 16,8 Prozent am Maschinenbauer gesichert hat. Ein Abschluss der Transaktion soll nach der ausstehenden Genehmigung durch chinesische Regierungsbehörden und die zuständigen Kartellbehörden in der nächsten Zeit erfolgen, hieß es./ag/jha/

