Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Noch 33 Tage bis zum Super Sunday: Erstmals überträgt ProSieben den Super Bowl am 4. Februar 2018 ab 22:50 Uhr live aus dem U.S. Bank Stadium in Minneapolis / Minnesota. Allein in den USA werden über 110 Millionen Zuschauer bei einem der größten Sportevents der Welt mitfiebern, wenn der AFC-Champion auf den NFC-Champion trifft. Titelverteidiger New England Patriots ist als top-gesetzes Team ein heißer Super-Bowl-Kandidat. Für Quarterback-"Goat" (Greatest of all Time) Tom Brady wäre es der sechste Titel mit seinen Patrioten.



Wer im 52. Super Bowl spielen wird, entscheidet sich ab Samstag, 6. Januar 2018, in den NFL-Playoffs - live auf ProSieben und ProSieben MAXX. In der AFC (American Football Conference) haben sich folgende Teams qualifiziert: New England Patriots (5 Super-Bowl-Siege), Pittsburgh Steelers (6), Jacksonville Jaguars, Kansas City Chiefs (1), Tennessee Titans und die Buffalo Bills. In der NFC (National Football Conference) sind die Philadelphia Eagles, SB-Gastgeber Minnesota Vikings, die Los Angeles Rams (1), New Orleans Saints (1), Carolina Panthers (SB-Teilnehmer 2016) und die Atlanta Falcons (SB-Teilnehmer 2017) dabei. Übrigens: Noch nie konnte ein Team einen Heim-Super-Bowl gewinnen - Minnesota könnte das erste Team sein, dem das gelingt - so sie es denn bis in den Super Bowl LII schaffen.



Meist gesehenes Live-Konzert: Justin Timberlake wird in diesem Jahr das weltweite Super-Bowl-Publikum in der dreißigminütigen Halftime Show entertainen. Für Timberlake bereits sein dritter Super-Bowl-Einsatz: Der 36-Jährige trat 2001 mit 'N Sync sowie 2004 beim legendären Nipplegate mit Janet Jackson auf.



Bereits ab 20:15 Uhr können Footballfans sich auf den Super Bowl im "Countdown" ab 20:15 Uhr live auf ProSieben MAXX einstimmen.



Im Livestream können die Football-Fans den Super Bowl auf ran.de, der ran-App, auf prosieben.de sowie der Sender-App verfolgen. Super Bowl auf ran.de: Aktuelle Informationen und Clips rund um den Super Bowl und den Playoffs finden Fans unter http://www.ran.de/us-sport/nfl.



Start NFL-Playoffs:



Samstag, 6. Januar 2018



22:00 Uhr Tennessee Titans at Kansas City Chiefs auf ProSieben MAXX



1:55 Uhr Atlanta Falcons at Los Angeles Rams auf ProSieben



Sonntag, 7. Januar 2018



18:30 Uhr Buffalo Bills at Jacksonville Jaguars auf ProSieben MAXX



22:25 Uhr Carolina Panthers at New Orleans Saints auf ProSieben



52. Super Bowl am Sonntag, 4. Februar 2018 live:



20:15 Uhr Countdown zum Super Bowl live auf ProSieben MAXX



22:50 Uhr Super Bowl live auf ProSieben



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Factual / Sports Christiane Maske Tel: 089/9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Clarissa Schreiner Tel: 089/9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2