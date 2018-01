Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA8686322097 The Supreme Cannabis Company Inc. 02.01.2018 CA86860J1066 The Supreme Cannabis Company Inc. 03.01.2018 Tausch 1:1

CA04624M1095 FinCanna Capital Corp. 02.01.2018 CA31773B1058 FinCanna Capital Corp. 03.01.2018 Tausch 1:1

US3632565046 Galena Biopharma Inc. 02.01.2018 US81642T1007 Galena Biopharma Inc. 03.01.2018 Tausch 30:1

CA2284621075 Crown Point Energy Inc. 02.01.2018 CA2284622065 Crown Point Energy Inc. 03.01.2018 Tausch 10:1