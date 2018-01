Biosilu Healthcare AG: Neues Geschäftsmodell im Bereich Bitcoin Mining

02.01.2018 / 19:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Vorstand und Aufsichtsrat der Biosilu Healthcare AG haben in ihrer Sitzung am 02.01.2018 verschiedene Geschäftsmodelle aus dem Bereich Informationstechnologie geprüft und beschlossen der außerordentlichen Hauptversammlung am 05.01.2018 eine Neuausrichtung des Unternehmens in den Bereich des Bitcoin Mining vorzustellen. Zur Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie wurde der Vorstand vom Aufsichtsrat ermächtigt mit IT Unternehmen und nahestehenden Gesellschaften über den Erwerb von Hardware für den Betrieb eines privaten Bitcoin Mining Pools zu verhandeln. Ebenfalls soll der Hauptversammlung vorgeschlagen werden die Gesellschaft in Northern Bitcoin AG umzubenennen.

