Freiburg (ots) - Wenn die beiden Männer an der Spitze der AfD, Alexander Gauland und Jörg Meuthen, nun wieder abwiegeln, so wie sie es schon nach Höckes Endsieg-Rede taten, zeigt das einmal mehr, dass radikale Feindseligkeit den Kern dieser Partei ausmacht. Auch wenn am Dienstag "Glückselig Neujahr" über Beatrix von Storchs Twitter-Seite stand. http://mehr.bz/khs2g



