Die Minengesellschaft Caledonia Mining Corporation (ISIN: JE00BD35H902, TSE: CAL) wird eine vierteljährliche Dividende von 0,06875 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit insgesamt 0,275 US-Dollar ausgeschüttet. Im Dezember 2015 teilte das Unternehmen mit, die Dividende künftig in US-Dollar anzugeben. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 26. Januar 2018 (Record date: 12. Januar 2018). Am 31. Januar 2014 ...

