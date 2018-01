Dank technischer Fortschritte in der Invertertechnik und bei Doppelrollkolbenverdichtern erreicht der neue Big DI Bestwerte, was die saisonalen Leistungszahlen SEER und SCOP für Kühlen und Heizen betrifft. Das gilt auch im Teillastbetrieb, in dem er schon ab 20 % Last arbeiten kann und hohe Effizienz wie präzise Temperatursteuerung gewährleistet. Die zwei Größen des Außengerätes decken ein breites Leistungsspektrum ab. Es reicht bei den Kühlleistungen von 4,6 bis 27 kW, bei den Heizleistungen von 4,6 bis 31,5 kW, mit einem Einsatzbereich von -27 °C bis 52 °C. Eine umfassende Auswahl an Innengeräten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...