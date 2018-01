FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

384 XFRA SE0009496268 CHROMOGENICS AB O.N.

POC XFRA CA73755L1076 POTASH CORP. SAS. INC.

AGU XFRA CA0089161081 AGRIUM INC.

XFRA CA8686322097 SUPREME PHARMACEUT.

144 XFRA CA2284621075 CROWN POINT ENERGY

XFRA CA04624M1095 ASTAR MINERALS LTD

RXK1 XFRA US3632565046 GALENA BIOPHARMA DL-,0001

H7RP XFRA US9841022026 XENITH BANKSHS DL-625