SCHANGHAI (Dow Jones)--Auch am Mittwoch herrscht an den Börsen in Ostasien und Australien überwiegend gute Stimmung. Zu verdanken ist dies den positiven Vorgaben aus den USA, wo besonders die Technologiewerte kräftig zulegten. Die Anleger setzten auf steigende Unternehmensgewinne, sagt Shane Chanel, Anlageberater bei ASR Wealth Advisers. Sollten sich diese Erwartungen aber nicht erfüllen, dürfte die Blase sehr schnell platzen, warnt er.

Angeführt werden die Märkte der Region erneut von Schanghai, wo die Kurse im Schnitt um 0,7 Prozent steigen. In Hongkong geht es um 0,1 Prozent nach oben und in Seoul um 0,3 Prozent. Der australische S&P/ASX-200 gewinnt 0,2 Prozent. Auf Neuseeland und den Philippinen erreichten die Indizes sogar neue Rekordstände. Der Tokioter Aktienmarkt ist auch am Mittwoch noch wegen der Feiertage zum Jahreswechsel geschlossen.

Technologiewerte gehören erneut zu den führenden Kursgewinnern. In Seoul verbessern sich Samsung Electronics um 1,2 Prozent. An der Börse auf Taiwan, an der viele Apple-Zulieferer gelistet sind, steigen Taiwan Semiconductor Manufacturing um 1,7 Prozent, nachdem sich die Apple-Aktie am Dienstag um 1,8 Prozent erholt hat. In Hongkong legen die schon am Vortag gesuchten Sunny Optical und AAC Technologies erneut zu, diesmal um 0,8 und 1,1 Prozent.

An der Börse in Sydney verbuchen die Aktien der Bergbaukonzerne Rio Tinto und BHP Billiton Kursgewinne von 2,2 und 1,7 Prozent. Aktien der Segmente Konsum und Gesundheit stehen jedoch unter Druck und bremsen damit den australischen Aktienmarkt.

Peter Thiel beflügelt Bitcoin

Die Kryptowährung Bitcoin setzt ihre Erholung fort. Schon am frühen Dienstagabend hatte das Wall Street Journal berichtet, dass der Founders Fund des Investors Peter Thiel eine große Bitcoin-Position aufgebaut habe. Von Tagestiefs unter 13.100 Dollar erholte sich Bitcoin auf gut 15.130. Aktuell steht der Kurs bei rund 15.240 Dollar. In der vergangenen Woche war Bitcoin stark unter Druck geraten, als die südkoreanische Regierung die Schließung von Kryptowährungsbörsen angekündigt hatte, um die ausufernden Spekulationen einzudämmen.

Der Dollar zeigt sich unterdessen etwas erholt von den Tiefs, die er am Dienstag markiert hatte. Für den Greenback werden rund 112,30 Yen gezahlt, am Dienstag waren es zeitweise nur knapp über 112 Yen. Der Euro kostet 1,2060 Dollar, am Vortag stieg er in der Spitze auf 1,2083 Dollar.

Die Ölpreise treten mehr oder weniger auf der Stelle. Zwar kommt nach der Reparatur einer wichtigen Pipeline in der Nordsee wieder mehr Öl auf den Markt, doch gibt es Befürchtungen, dass es infolge der Proteste gegen das Regime in Teheran zu Lieferausfällen bei iranischem Öl kommen könnte. Der Preis für ein Barrel Rohöl der global gehandelten Sorte Brent steht wenig verändert bei 66,56 Dollar. Der zuletzt aufgrund der Dollarschwäche kräftig gestiegene Goldpreis fällt leicht zurück. Die Feinunze ermäßigt sich um 0,3 Prozent auf 1.314 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX-200 (Sydney) 6.070,40 +0,15% +0,09% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 2.485,93 +0,25% +0,75% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.371,06 +0,68% +1,91% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 30.559,53 +0,14% 0% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.442,97 +0,37% +1,18% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.793,06 +0,58% -0,21% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2058 +0,0% 1,2057 1,2035 +0,4% EUR/JPY 135,39 +0,0% 135,32 135,52 +0,1% EUR/GBP 0,8863 -0,1% 0,8872 0,8890 -0,3% GBP/USD 1,3603 +0,1% 1,3591 1,3537 +0,6% USD/JPY 112,29 +0,1% 112,23 112,60 -0,3% USD/KRW 1065,15 +0,2% 1063,26 1067,38 -0,2% USD/CNY 6,5034 +0,2% 6,4934 6,4992 -0,1% USD/CNH 6,5031 +0,1% 6,4987 6,4975 -0,2% USD/HKD 7,8174 +0,0% 7,8155 7,8159 +0,1% AUD/USD 0,7822 -0,1% 0,7826 0,7831 +0,1% NZD/USD 0,7097 -0,0% 0,7100 0,7120 -0,0% Bitcoin BTC/USD 15.236,88 1,68 14.392,62 13.619,21 4,41 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,38 60,37 +0,0% 0,01 -0,1% Brent/ICE 66,56 66,57 -0,0% -0,01 -0,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.314,41 1.318,05 -0,3% -3,65 +0,9% Silber (Spot) 17,09 17,18 -0,5% -0,09 +0,9% Platin (Spot) 943,30 945,00 -0,2% -1,70 +1,5% Kupfer-Future 3,25 3,27 -0,5% -0,02 -1,2% ===

