IRW-PRESS: Sierra Metals Inc: Sierra Metals meldet beträchtliche Steigerung der Mineralressourcenschätzung für die Silbermine Cusi in Mexiko

Sierra Metals meldet beträchtliche Steigerung der Mineralressourcenschätzung für die Silbermine Cusi in Mexiko

- Die gesamten gemessenen und angezeigten Ressourcen sind im Vergleich zum vorherigen Bericht (1.990.000 Tonnen) um 129 % auf 4.557.000 Tonnen gestiegen; und die gesamten abgeleiteten Ressourcen sind um 36 % auf 1.633.000 Tonnen gegenüber 1.200.000 Tonnen, wie zuvor berichtet, gestiegen. - Die gesamten gemessenen Mineralressourcen für Cusi beinhalten 362.000 Tonnen mit durchschnittlich 225 g/t Silber, 0,55 % Blei, 0,68 % Zink, 0,13 g/t Gold, was einem Silberäquivalentwert (Ag-Äq.) von 268 g/t entspricht. - Die gesamten angezeigten Mineralressourcen für Cusi beinhalten 4.195.000 Tonnen mit durchschnittlich 217 g/t Silber, 0,64 % Blei, 0,66 % Zink und 0,21 g/t Gold (267 g/t Ag-Äq.). - Die gesamten abgeleiteten Mineralressourcen für Cusi beinhalten 1.633.000 Tonnen mit durchschnittlich 158 g/t Silber, 0,54 % Blei, 0,84 % Zink und 0,16 g/t Gold (207 g/t Ag-Äq.). - Die aktualisierte Ressourcenschätzung weicht erheblich vom vorherigen technischen Bericht 2017 ab, was auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen ist, einschließlich der Verwendung eines Cutoff-Wertes auf Silberäquivalent-Basis und der Erschöpfung durch den Abbau seit Fertigstellung der vorherigen Berichts. - Die aktualisierte Ressourcenschätzung hat Daten aus neuen Explorationsbohrungen, Probenahmen und unterirdischen Kartierungen in die geologische Interpretation und in die Gehaltsschätzungen integriert, wodurch verfeinerte Ressourcenmodelle in den Gebieten San Nicolas und Promontorio bereitgestellt werden.

Toronto, ON - 29. Dezember 2017 - Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) (Sierra Metals oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297949) hat seine Mineralressourcenschätzung für die unternehmenseigene Mine Cusi im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua aktualisiert.

Die hierin bekanntgegebene aktualisierte Mineralressourcenschätzung ist das Ergebnis der Bohrprogramme, die zwischen Januar 2014 und August 2017 absolviert wurden. Der aktuelle Ressourcenbericht, für den der 31. August 2017 als Stichtag gilt, beinhaltet zusätzliche 48.684 Bohrmeter, die sich auf die hochgradige Zone Santa Rosa de Lima und das Gebiet Promontorio konzentrierten.

Die Zone Santa Rosa de Lima weist nach Einschätzung des Unternehmens großes Potenzial für weitere strukturelle Erweiterungen der hochgradigen Zonen in der unternehmenseigenen Mine Cusi auf. Die Umwandlung eines Teils der hochgradigen Zonen in gemessene und angezeigte Ressourcen stand im Mittelpunkt der Explorationsbemühungen bei Cusi.

Ein technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 wurde von SRK Consulting (U.S.) Inc. erstellt und wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemeldung bei SEDAR eingereicht.

Das Managementteam von Sierra ist mit den beträchtlichen Steigerungen der gemessenen und angezeigten Ressourcen sowie der Steigerung der abgeleiteten Ressourcen in dieser Ressourcenschätzung für die Mine Cusi sehr zufrieden, sagte Igor Gonzales, President und CEO von Sierra Metals Inc. Im Vergleich zur vorangegangenen Schätzung vom Januar 2017 verzeichnete das Unternehmen eine Steigerung der Tonnage der gemessenen und angezeigten Ressource von 129 Prozent und eine Steigerung der Tonnage der abgeleiteten Ressource von 36 Prozent. Diese Steigerungen machen einen beträchtlichen Teil zusätzlicher Bohr- und Minenexplorations- und -erschließungsarbeiten bei der Mine Cusi einschließlich der Zone Santa Rosa de Lima aus. Die Zone Santa Rosa de Lima hat großes Potenzial für weitere strukturelle Erweiterungen von hochgradigen Zonen. Die erhöhte Tonnage der Ressourcen ist überdies das Ergebnis mächtiger Silberzonen mit höheren Gehalten, die die Grundlage für den neuen Betriebsplan des Unternehmens bilden; dieser sollte die Aussichten für Cashflow bei Cusi im Jahr 2018 und darüber hinaus beträchtlich verbessern.

Er sagte außerdem: Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, Ressourcenwachstum durch die Exploration von Brachflächen zu erzielen, und diese Ressourcenschätzung bestätigt das Vorkommen zusätzlicher qualitativ hochwertiger Tonnagen bei der Mine Cusi, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, in Zukunft das Potenzial für Produktionssteigerungen zu prüfen. Wir werden unsere Brachflächenexplorationsprogramme bei der Mine Cusi auch im kommenden Jahr fortsetzen, um die Mineralressource zusätzlich zu erweitern.

Mineralressourcenschätzung

Die aktualisierten Mineralressourcenschätzungen wurden von Giovanny Ortiz von SRK Consulting (U.S.) Inc., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, unter Anwendung der Maptek Vulcan- und Leapfrog Geo-Software durchgeführt.

Diese Meldung weist die Mineralressourcen auf Grundlage der Modelle aus, die von SRK anhand von Kriterien geprüft und geschätzt wurden, die vom Unternehmen und SRK als angemessen für die Aufstellung dieser Ressourcen befunden wurden.

SRK hat die geologischen Modelle in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Unternehmens geprüft und die Mineralressourcen für Cusi unabhängig geschätzt und aufgestellt. Die geologischen Modelle wurden von den Geologen des Unternehmens intern erarbeitet und von SRK überprüft. Insgesamt wurden durch die Bohrungen und Minenerschließungen achtunddreißig (38) einzelne mineralisierte Körper identifiziert. Diese wurden zum Zwecke der Schätzung als feste Grenzen herangezogen. Die Ressource stützt sich auf eine Datenbank bestehend aus Bohrungen auf mehr als 233.750 Metern und Schlitzproben mit einer Gesamtlänge von 23.800 Metern, die im Zuge der Minenerschließung absolviert wurden. Die Blockmodelle wurden von SRK entwickelt und mithilfe des ID2-Verfahrens (Inverse Distance Squared) geschätzt. SRK hat die Schätzung der einzelnen Modelle mithilfe verschiedener als Branchenstandard geltenden Methoden überprüft. Dazu gehörte auch ein optischer Vergleich der Blöcke und der Mischproben, eine Bewertung der Qualität der Schätzung und Vergleichsstatistiken zu den Blockschätzungen gegenüber den Mischproben. Die Modelle wurden um den vorherigen Abbau bereinigt und innerhalb der Grenzen der Mineralkonzessionen von Sierra Metals aufgestellt. Die Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Richtlinien des CIM (Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserves Best Practices) geschätzt und aufgestellt.

Die konsolidierte Mineralressourcenschätzung für die Mine Cusi zum 31. August 2017 ist in Tabelle 1 ausgewiesen.

Tabelle 1: Konsolidierte Mineralressourcenschätzung für Cusi, Stand: 31. August 2017, SRK Consulting (U.S.), Inc. KategorTonnen Ag Au Pb (Zn Ag-ÄAg MAu TPb MZn MAg-Ä ie ( (g/ (g/%) (%)q io. sd io. io. q Tsd.) t) t) . (g . Un . Mo

/t) Unzezen PfunPfunz n d d

gemesse362 225 0,130,550,68268 2,6 1,5 4,4 5,4 3,1 n

KategorTonnen Ag Au Pb (Zn Ag-ÄAg MAu TPb MZn MAg-Ä ie ( (g/ (g/%) (%)q io. sd io. io. q Tsd.) t) t) . (g . Un . Mo

/t) Unzezen PfunPfunz n d d

angezei4.195 217 0,210,640,66267 29,228,759,060,836,0 gt

KategorTonnen Ag Au Pb (Zn Ag-ÄAg MAu TPb MZn MAg-Ä ie ( (g/ (g/%) (%)q io. sd io. io. q Tsd.) t) t) . (g . Un . Mo

/t) Unzezen PfunPfunz n d d

abgelei1.633 158 0,160,540,84 8,3 8,3 19,630,410,8 tet 207 7

(1) Mineralressourcen werden einschließlich Erzreserven gemeldet. Mineralressourcen sind keine Erzreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben. Sämtliche Zahlen werden gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzungen widerzuspiegeln. Die Gold-, Silber-, Blei- und Zinkanalyseergebnisse wurden gedeckelt, sofern dies angemessen war.

(2) Die Mineralressourcen werden unter Anwendung eines einzelnen Cutoff-Werts von 105 g/t Ag-Äq. gemeldet, der auf Grundlage von Metallpreisannahmen*, angenommenen metallurgischen Gewinnungsraten**, Abbaukosten (29,41 USD pro Tonne), Verarbeitungskosten (18,3 USD pro Tonne) sowie Gemein- und Verwaltungskosten (3,74 USD pro Tonne) berechnet wurde. * Angenommene Metallpreise bei der Berechnung des Cutoff-Werts und des Äquivalentgehalts: 18,30 USD pro Unze Silber, 0,93 USD pro Pfund Blei, 1,15 USD pro Pfund Zink und 1.283,00 USD pro Unze Gold.

Die Ressourcenschätzungen wurden von SRK durchgeführt. Giovanny Ortiz, B.Sc., PGeo, FAusIMM Nr. 304612, von SRK, ein qualifizierter Sachverständiger führte die Ressourcenberechnungen für die Mine Cusi durch. ** Auf Grundlage der historischen Produktionsangaben für Cusi werden folgende metallurgische Gewinnungsraten angenommen: 84 % Ag, 57 % Au, 86 % Pb und 51 % Zn.

Qualitätskontrolle

Alle technischen Daten in dieser Pressemeldung wurden von Gordon Babcock, P.Eng., Chief Operating Officer und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Americo Zuzunaga, MAusIMM CP (Mining Engineer), Vice President of Corporate Planning, ist ein qualifizierter Sachverständiger und ein Chartered Professional, der als kompetente Person (Competent Person) gemäß dem Joint Ore Reserves Committee (JORC) des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves qualifiziert ist.

Augusto Chung, FAusIMM CP (Metallurgist), Consultant von Sierra Metals, ist ein qualifizierter Sachverständiger und ein Chartered Professional, der als kompetente Person für metallurgische Prozesse qualifiziert ist.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Polymetall-Bergbauunternehmen mit Produktion aus seiner Mine Yauricocha in Peru und seiner Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere wichtige neue Entdeckungen, und besitzt viele weitere aufregende Brownfield-Explorationsmöglichkeiten in allen drei Minen in Peru und Mexiko innerhalb kurzer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Bolsa de Valores de Lima und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol SMT und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol SMTS gehandelt.

Für weitere Informationen zu Sierra Metals besuchen Sie bitte die Website: www.sierrametals.com oder wenden Sie sich an:

Mike McAllister V.P., Corporate Development Sierra Metals Inc. +1 (416) 366-7777 E-Mail: info@sierrametals.com - Gordon Babcock Chief Operations Officer Sierra Metals Inc. + 1 (416) 366-7777 Igor Gonzales President & CEO Sierra Metals Inc. +1(416) 366-7777

Bitte verfolgen Sie unsere Fortschritte weiterhin auf:

Web: www.sierrametals.com | Twitter: sierrametals | Facebook: SierraMetalsInc | LinkedIn: Sierra Metals Inc

TSX: SMT BVL: SMT NYSE American: SMTS

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts in Bezug auf das Unternehmen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen unter anderem Aussagen im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens einschließlich der erwarteten Entwicklungen in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in zukünftigen Perioden, der geplanten Explorationstätigkeiten des Unternehmens, der Verfügbarkeit angemessener Finanzmittel des Unternehmens und sonstiger Ereignisse oder Bedingungen, die in der Zukunft eintreten können. Auch Aussagen hinsichtlich der Schätzungen von Mineralreserven und -ressourcen können insoweit als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, als sie Schätzungen der Mineralisierungen umfassen, die zu Tage treten werden, falls und wenn die Konzessionsgebiete erschlossen oder weiter erschlossen werden. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bezifferbarer Beträge und Annahmen der Geschäftsleitung basieren. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie erwartet, geht davon aus, plant, beabsichtigt, schätzt, nimmt an, hat die Absicht, Strategie, Ziele, Potenzial oder entsprechender Variationen oder von Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder implizieren, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Die zukunftsgerichteten Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse davon abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt, unter anderem für die Bergbaubranche typische Risiken, unter anderem Umweltgefährdungen, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Formationen, Überschwemmungen, Arbeitskämpfe, Explosionen, Einstürze, Witterungsbedingungen und kriminelle Aktivitäten; Schwankungen der Rohstoffpreise; höhere operative und/oder Investitionskosten; mangelnde Infrastruktur; die Möglichkeit, dass die zukünftigen Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; Risiken in Verbindung mit der Schätzung von Mineralressourcen und den geologischen Gegebenheiten, dem Erzgehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen und der Unfähigkeit, Reserven zu ersetzen; Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die das Unternehmen für seine Geschäftstätigkeit verwendet; Risiken im Zusammenhang mit Aktivitäten im Ausland; Änderungen von Gesetzen oder politischen Vorgaben, der Besteuerung im Ausland, Verzögerungen oder die Unfähigkeit, die erforderlichen staatlichen Genehmigungen einzuholen; Risiken in Bezug auf bestehende Kreditverbindlichkeiten; Probleme in Bezug auf das Eigentumsrecht an den Konzessionsgebieten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften; Prozessrisiken; Risiken im Zusammenhang mit unversicherten Gefahren; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Volatilität des Kurses der Wertpapiere des Unternehmens; globale finanzielle Risiken; die Unfähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden; potenzielle Interessenkonflikte; Risiken im Zusammenhang mit einer beherrschenden Gruppe von Aktionären; die Abhängigkeit von Dritten; Unterschiede bei der Berichterstattung zu Mineralreserven und -ressourcen zwischen den USA und Kanada; potenzielle Verwässerungstransaktionen; Fremdwährungsrisiken; Risiken in Verbindung mit Konjunkturzyklen; Liquiditätsrisiken; die Stützung auf interne Kontrollsysteme; Kreditrisiken einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vereinbarungen in Bezug auf das BCP-Werk des Unternehmens; die Unsicherheit von Produktions- und Kostenschätzungen für die Mine Yauricocha, die Mine Bolivar und die Mine Cusi; und sonstige Risiken, die in den Meldungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission aufgeführt werden; diese Dokumente sind unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov abrufbar.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zukunftsgerichtete Informationen sind Aussagen über die Zukunft und folglich ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können sich aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren wesentlich davon unterscheiden, was in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommt. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aufgrund der oben genannten Gründe sollten sich die Leser nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Hinweis bezüglich Reserven- und Ressourcenschätzungen

Sämtliche Reserven- und Ressourcenschätzungen, die vom Unternehmen gemeldet werden, wurden gemäß dem Klassifizierungssystem von Canadian National Instrument 43-101 und des Canadian Institute of Mining and Metallurgy berechnet. Diese Standards unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Die Unterschiede zwischen diesen Standards werden in unseren SEC-Einreichungen erörtert. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41954 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41954&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA82639 W1068

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA82639W1068

AXC0035 2018-01-03/08:11