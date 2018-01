Nebenwirkungen von Mifid II sind unklar, Gespräch mit dem Co-Chef von Goldman Sachs in Deutschland Jörg Kukies, HB, S. 29 Europäische Bankenchefs sehen Notwendigkeit der Konsolidierung, FT, S. 13 Novartis erhält für Kisqali 'Breakthrough Therapy designation' von FDA Deutsche Rohstoff profitiert von US-Steuerreform in Höhe von rund 3,3 Mio EUR - Negativer Effekt aus schwächer als erwarteter Produktion der Vail- und Markham-Bohrungen führt zu erhöhten Abschreibungen - trotzdem insgesamt positiver Effekt auf das Konzernergebnis GRENKE berichtet über starkes Neugeschäft 2017 und übertrifft eigene Erwartungen Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen...

