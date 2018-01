Mit der Emission eines Covered Bonds (CB) eröffnete die LBBW gestern den EUR- denominierten Primärmarkt. Die Anleihe (8 Jahre, EUR 1 Mrd., Aaa) konnte bei MS-20 BP platziert werden. Zudem kündigten CFF (10 Jahre, Aaa/AAA/AAA), ABN AMRO (15 Jahre, erw. Rating Aaa/AAA) und Caixabank (10 Jahre, erw. Rating Aa2/A+/AA) ebenfalls CB-Emissionen an. Unterdessen gab es auch im Falle des in die Schlagzeilen geratenen Möbelkonzerns Steinhoff Neuigkeiten. So räumte das Unternehmen gestern ein, dass nicht nur die Bilanzen für die Geschäftsjahre 2017 und 2016 neu aufgestellt werden müssen, sondern dass bei einigen Konzerngesellschaften auch das Geschäftsjahr 2015 zur Revision steht. Österreich: Der vom Oberlandesgericht Köln freigegebene Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre der (deutschen)...

