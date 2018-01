Der anhaltend starke Euro bremste auch am ersten Handelstag des Jahres die europäischen Börsen etwas ein. Anhaltend gute Konjunkturaussichten liessen die Gemeinschaftswährung knapp an ein Dreijahres-Hoch kommen. Solide Stimmungsdaten unterstützten diesen Trend noch und liessen daher kaum Kaufstimmung für Aktien aufkommen. Bei den Sektoren waren vor allem die Ölwerte stark, der Branchenindex zählte mit einem Plus von 0,5% zu den wenigen Gewinnern. Und dies, obwohl BP Belastungen auf Grund der US-Steuerreform in Aussicht stellen musste und rund 1,0% verlor. Besser war aber noch der Sektor der Rohstoffproduzenten, hier halfen die guten konjunkturellen Aussichten und die weiter steigenden Metallpreise zu einem Tagesgewinn von 1,2%. Für...

