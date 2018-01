Tagesgewinner war am Dienstag Zumtobel mit 8,08% auf 10,83 (100% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,94%) vor Manz mit 7,50% auf 33,90 (100% Vol.; 1W 6,20%) und YY Inc. mit 7,43% auf 121,46 (100% Vol.; 1W 6,68%). Die Tagesverlierer: Immofinanz mit -1,82% auf 2,11 (100% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,81%), Fresenius mit -1,09% auf 64,36 (100% Vol.; 1W -1,53%), Polytec mit -1,73% auf 18,18 (100% Vol.; 1W -3,30%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (23234,3 Mio.), Royal Dutch Shell (20658,47) und Alibaba Group Holding (10802,54). Heute gabe es keine Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt. Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Vipshop mit 48,63%, die beste ytd ist AMS mit 206,06%. Am...

