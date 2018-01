IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block Capital Inc. unterzeichnet endgültiges Abkommen hinsichtlich Übernahme von 90 Prozent von TG12 Ventures Inc.

Vancouver (British Columbia), 3. Januar 2018. Block One Capital Inc. (TSX-V: BLOK, Frankfurt: ES3) (Block One oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein endgültiges Abkommen mit TG12 Ventures Inc. (TG12) hinsichtlich der Übernahme von bis zu 90 Prozent unterzeichnet hat. Gemäß den Bedingungen des endgültigen Abkommens hat das Unternehmen TG12 mit 2.910.000 US-Dollar finanziert. Block One könnte im Bedarfsfall bei bestimmten Meilensteinen in den kommenden zwölf Monaten weitere Finanzierungen bereitstellen.

TG12 ist im Begriff, eine diversifizierte Schürfungseinrichtung für digitale Währungen mit 2.000 Bitmain S9 Antminers zu errichten, wobei die ersten 1.000 S9 Antminers im ersten Quartal 2018 in Betrieb genommen werden können. Die S9 sollen in einer gemeinsamen Einrichtung in Betrieb sein, wo die Gesamtkosten für den Betrieb der Schürfer, einschließlich Strom, Miete, Kühlung, allgemeine Gerätewartung und Verwaltung, auf etwa 0,10 US-Dollar pro Kilowattstunde geschätzt werden.

Anhand der aktuellen Schätzung des Unternehmens sowie unter Anwendung des jüngsten Bitcoin-Preises von etwa 13.900 US-Dollar (2. Januar 2018) und 2.000 vollständig betriebsfähiger Schürfer beläuft sich der geschätzte Bruttoumsatz von TG12 auf etwa 25.970.000 US-Dollar pro Jahr.

Wir freuen uns, unsere Investition in TG12 fortzusetzen, zumal sich die potenzielle Kapitalrendite durch die Wertsteigerung des Bitcoin in den vergangenen Wochen günstig entwickelt hat. Abgesehen von der Investition in TG12 arbeiten wir auch an der Errichtung einer starken Pipeline an vielversprechenden Möglichkeiten in den Bereichen Kryptowährungen und Blockchains und freuen uns darauf, diese in den kommenden Wochen zu teilen, sagte David Berg, CEO und Director von Block One.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seines Geschäftes und des wirtschaftlichen Umfeldes, in dem es aktiv ist, basieren. Obwohl Block One der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Daher könnten sich die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, weshalb sich die Leser nicht auf solche Aussagen verlassen sollten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, beinhalten Schwankungen des Bitcoin-Preises, Lieferverzögerungen, den Betrieb von Maschinen mit den erwarteten Kapazitäten, den Strompreis und andere profitabilitätsrelevante Kosten, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu annehmbaren Bedingungen, die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, einschließlich der allgemeinen Akzeptanz von Bitcoins und anderen Kryptowährungen, Risiken in Zusammenhang mit behördlichen Änderungen, die rechtzeitige Verfügbarkeit von Personal, Material und Geräten, Unfälle oder Geräteausfälle sowie unversicherte Risiken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, haben den Sachverhalt der Qualifizierungstransaktion in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

