Baltimore - Im vergangenen Jahr haben viele Schwellenländer eine hervorragende Performance abgeliefert, so die Experten von T. Rowe Price."Wir gehen davon aus, dass der Trend auch 2018 anhält. Die Emerging Markets sind heute weitaus stabiler als noch vor ein paar Jahren", sage Gonzalo Pángaro, Portfoliomanager des T. Rowe Emerging Markets Equity Fund (ISIN LU1438968890/ WKN A2ANJC) bei T. Rowe Price. Viele dieser Märkte hätten seiner Ansicht nach sinnvolle wirtschaftliche und politische Reformen eingeleitet. Weiterhin seien frühere Sicherheitslücken wie etwa große Leistungsbilanzdefizite und niedrige inflationsbereinigte Zinssätze in vielen Regionen geschlossen worden. "Auch wenn Schwellenländer angesichts der guten Performance relativ hoch bewertet sind - sie bleiben im Vergleich zu den entwickelten Ländern für Investoren immer noch sehr attraktiv", so Pángaro.

