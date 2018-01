Liebe Trader,

Der mittelfristige Abwärtstrend bestehend seit den Verlaufshochs aus November 2015 bei 50,95 Euro hat die Kursnotierungen auf eine äußerst wichtige Horizontalunterstützung aus 2010 um 25,11 Euro abwärts gedrückt, wo sich zuletzt eine merkliche Stabilisierung im Papier des Medienkonzerns eingestellt hat. Seit September basteln Marktakteure offenbar an einer Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation. Sollte sich diese in den kommenden Wochen tatsächlich weiter herauskristallisieren, so könnte die Aktie von ProSiebenSat1.Media einen glänzenden Jahresstart hinlegen und bietet gleichermaßen gute Handelsgelegenheiten auf der Oberseite.

Long-Chance:

Zwischen der Marke von 27,30 sowie dem Widerstand 30,55 Euro ist das Wertpapier von ProSiebenSat1.Media zunächst als neutral einzustufen. Ein Wochenschlusskurs oberhalb der oberen Hürden dürfte jedoch zu einer regelkonformen Auflösung der potenziellen SKS-Formation führen und weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an die 200-Tage-Durchschnittslinie bei 31,97 Euro freisetzen. Rechnerisch könnte der Wert in den kommenden Wochen sogar bis auf 34,55 Euro zulegen und macht ein Long-Investment äußerst attraktiv. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch am EMA 50 bei derzeit 28,35 Euro orientieren - ein spekulatives und direktes Long-Investment ist jetzt auch durchaus möglich. Bei einem nachhaltigen Rückfall unter das Niveau von 27,30 Euro dürften hingegen sämtliche Erholungsversuche einem weiteren Abverkauf zum Opfer fallen. Abgaben auf die Novembertiefs bei 24,50 Euro könnten dann rasch folgen. Die angesprochene inverse SKS-Formation wird allerdings erst über dem Niveau von 30,55 Euro aktiviert.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 29,00 Euro

Kursziel: 30,55 / 31,97 / 34,55 Euro

Stop: < 28,35 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,55 Euro

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



ProSiebenSat1.Media SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 29,00 Euro; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

