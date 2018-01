Klartext: innogy

Liebe Leserin, lieber Leser,

zunächst eine kleine Anmerkung in eigener Sache: Bis zum Ende von "Vaupels Börsenwelt" voraussichtlich Anfang Februar schreibe ich noch ab und zu einige Beiträge, wie diesen:

Chart innogy-Aktie

Quelle: tradingview.com

Die innogy SE meldete sich am ersten Handelstag des neuen Jahres mit einer Meldung: Man bekräftige die "Zielvorgaben für finanzielle Disziplin und strategische Ausrichtung für die Zukunft", so hieß es. So ist das eben in der heutigen Zeit: Da ist es schon eine Meldung wert, wenn ein selbst gesetztes Ziel nicht etwa erreicht, sondern "bekräftigt" wird.

In der Meldung hieß es, dass der Vorstand von innogy die Ausgaben überprüfe, "um mögliche weitere Kostensenkungen zu erzielen". Überprüfung der Ausgaben, das gehört meiner Ansicht nach zum laufenden Geschäft - aber klingt eben gut und ist damit eine IR-Meldung wert. Überprüfung diskretionärer Ausgaben und Bekräftigung von Zielvorgaben für finanzielle Disziplin. Gäb es ohne diese Bekräftigung im Umkehrschluss keine finanzielle Disziplin? Who knows, wie der Angelsachse sagt.

innogy: "Zielvorgaben für finanzielle Disziplin"

Immerhin gab es in der Meldung von innogy einige konkrete Zahlen - die aber auch schon bekannt sind ("Bekräftigung" eben). So sollen 70-80% des bereinigten Nettoergebnisses als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Und bei den Schulden (deren Höhe mir bei innogy nicht behagt) sollen auf das Vierfache des bereinigten Ebitda (Ebitda = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) begrenzt werden.

Und hier noch das Zitat zum Tag: "There is enough for everybody's need - but not for everybody's greed." - Mahatma Gandhi

Mit herzlichem Gruß!



Ihr



Michael Vaupel