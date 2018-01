Liebe Leser,

die Unruhen im Iran bescheren uns einen neuen Krisenherd im Nahen Osten. Und wenn ein Ölförderland in Schwierigkeiten gerät, kann sich das sehr schnell auch auf den Ölpreis auswirken. Brent Oil ist bereits in den letzten Monaten wieder kontinuierlich angestiegen und ist bereit, weitere Hochs zu erklimmen. So beunruhigend Krisen dieser Art für die betroffenen Länder sind, der Investor fragt sich natürlich, wie kann er die Chancen, die sich daraus ergeben, für sich nutzen. Und ... (Stefan Klotter)

