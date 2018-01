Erneut mit Gewinnen dürfte die Wall Street am Mittwoch starten, wobei der Dow-Jones-Index in Richtung neues Alltzeithoch laufen könnte. Die freundliche Stimmung in den USA setzt sich damit ins neue Jahr fort, auch in Asien bestimmten die Käufer das Geschehen. Am Mittwoch legen sogar die in jüngster Zeit zurückgebliebenen europäischen Aktien zu, gestützt vom nachgebenden Euro. Im Blick in den USA steht das Fed-Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung, von dem sich Teilnehmer Fingerzeige zur Zahl der Zinserhöhungen 2018 erhoffen. Daneben könnten die Anleger im Vorfeld der Dezember-Arbeitsmarktdaten am Freitag noch etwas die Luft anhalten. Die übliche Vorab-Indikation durch den ADP-Bericht ist wegen Neujahr auf den Donnerstag verschoben worden.

Der Kurs des Biotech-Unternehmens Trevena springt vorbörslich um gut 23 Prozent nach oben, nachdem die US-Gesundheitsbehörde zugesagt hatte, die Zulassung eines Schmerzmittels des Unternehmens zu prüfen. Das Mittel mit Namen Olinvo soll ähnlich wirksam sein wie Opioide, doch ohne deren negative Nebenwirkungen. Wegen der in den USA um sich greifenden Opioid-Sucht hatte US-Präsident Donald Trump im Oktober den nationalen Gesundheitsnotstand erklärt.

Mit einem Rücksetzer dürfte die Moneygram-Aktie auf das Scheitern der Fusion mit Ant Financial reagieren. Wegen Bedenken zur nationalen Sicherheit habe der zuständige Ausschuss für ausländische Investitionen in den Vereinigten Staaten (Committee on Foreign Investments in the US - CFIUS) die Transaktion nicht genehmigt, teilten Moneygram und Ant Financial mit.

Aktien von Chipherstellern, die am Vortag die Gewinner an den US-Börsen angeführt hatten, könnten ihre Gewinne ausbauen. Sie hatten von einem Bericht des Branchenverbands Semiconductor Industry Association profitiert, laut dem der weltweite Umsatz mit Chips im November um 21,5 Prozent auf 37,7 Milliarden Dollar gestiegen ist. Advanced Micro Devices legen vorbörslich um weitere 1,6 Prozent zu. Nvidia bauten ihr Plus ebenfalls um 1,6 Prozent aus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2018 06:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.