Die Deutsche Bank hat Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Koalitionsgespräche könnten das "Duale System" in Deutschland aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung durcheinander wirbeln, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Selbst wenn es nicht zu der von der SPD favorisierten Radikallösung einer Bürgerversicherung komme, wäre selbst die kleinste Veränderung des Status Quo strukturell negativ für die privaten Versicherungsanbieter. Munich Re wäre über ihre Tochter Ergo (DKV) davon am stärksten betroffen./ck/edh Datum der Analyse: 02.01.2018

ISIN: DE0008430026