Liebe Trader,

Über die letzten Tage konsolidierte die Aktie von ThyssenKrupp noch unterhalb eines markanten Widerstandes von 24,30 Euro, wagt im heutigen Handel aber einen Ausbruchsversuch darüber. Noch aber sind der Ausbruch und das daraus folgende Kaufsignal nicht vollends in trockenen Tüchern. Denn die Hürde von 24,30 Euro muss noch mindestens per Tagesschlusskurs bestätigt werden. Ohne diesen Schritt bleibt die Aktie des Stahlkochers kurzzeitig noch anfällig für eine mehrtägige Korrektur. Eine engmaschige Beobachtung des Wertes bleibt in den kommenden Stunden für eine klare Investmententscheidung daher auch unerlässlich. Positiv zu bewerten bleibt aber der bereits vollzogene Sprung über die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200, die sich derzeit um 23,53 Euro bewegen und als Unterstützung fungieren.

Long-Chance:

Für einen weiteren Anstieg der ThyssenKrupp-Aktie muss zwingend das Niveau von 24,30 Euro geknackt werden. Nur dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Kursschub zunächst an 25,50 Euro und darüber bis an die obere Handelsspanne aus der zweiten Jahreshälfte 2017 bei 27,05 Euro merklich an. Ein passender Stop sollte aber nicht fehlen und ist unter den gleitenden Durchschnitten von 23,52 Euro anzusetzen. Darunter dürfte sich das Chartbild des Papieres entsprechend eintrüben und Abgaben auf 22,10 Euro einleiten. .

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 24,30 Euro

Kursziel: 25,50 / 27,05 Euro

Stop: < 23,52 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,78 Euro

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



ThyssenKrupp AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 24,39 Euro; 12:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

