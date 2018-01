IRW-PRESS: First Cobalt Corp.: First Cobalt präsentiert sich auf der TD Mining Konferenz und der Vancouver Resource Investment Konferenz

TORONTO, ON - (3. Januar 2018) - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC, ASX: FCC, OTCQB: FTSSF) (das "Unternehmen" - https://www.youtube.com/watch?v=RFF7GH4WKSU&t=19s) freut sich bekannt zu geben, dass sein Managementteam an drei bevorstehenden Konferenzen teilnehmen wird. First Cobalt wird auf der TD Mining Konferenz in Toronto und der Vancouver Resource Investment Konferenz (VRIC) sprechen. Das Unternehmen hat sowohl auf der VRIC als auch auf der AME RoundUp in Vancouver einen Messestand um sich zu präsentieren.

TD Securities Mining Konferenz, Toronto (17. -18. Januar, 2018)

Präsident und CEO Trent Mell wird am Donnerstag, den 18. Januar, während des Keynote Lunch Panels sprechen

Vancouver Resource Investment Konferenz, Vancouver (21. -22. Januar, 2018)

Präsident und CEO Trent Mell wird am Montag, den 22. Januar um 14:00 Uhr PT im Workshop 5 das Unternehmen präsentieren

Unternehmensvertreter werden am Stand 510 zur Verfügung stehen

AME Roundup, Vancouver (22. -25. Januar, 2018) Unternehmensvertreter werden am Stand 837 zur Verfügung stehen

Das Unternehmen wird während aller Konferenzen auch für Einzelgespräche (one-on-one) zur Verfügung stehen.

Über First Cobalt

First Cobalt ist der größte Landbesitzer im Cobalt Camp in Ontario, Kanada. Das Unternehmen kontrolliert über 10.000 Hektar aussichtsreicher Landflächen und 50 historische Bergbaubetriebe sowie die einzige Kobaltraffinerie in Nordamerika, die für die Produktion von Batteriematerialien zugelassen ist. First Cobalt begann mit den Bohrungen im Cobalt Camp im Jahr 2017 und versucht den Unternehmenswert durch neue Entdeckungen und Wachstumsgelegenheiten zu steigern.

