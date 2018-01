Großauftrag für Siemens Gamesa: 125 Windräder liefert der Windanlagenbauer für ein Windpark an den Golf von Suez. Es ist der erste Auftrag in Ägypten von privaten Investoren. Ende 2019 soll er in Betrieb gehen.

Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa hat seinen bisher größten Auftrag in Ägypten erhalten. Die Siemens-Tochter liefert 125 Windräder mit einer Gesamtleistung von 262,5 Megawatt für ...

