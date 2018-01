IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Dave Eto, CEO von Naturally Splendid, macht Platz für Douglas Mason als neuen CEO

Vancouver (British Columbia), 3. Januar 2018. Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE) (TSX-V: NSP, OTCQB: NSPDF, Frankfurt: 50N) freut sich bekannt zu geben, dass Douglas Mason die Position als interimistischer CEO angenommen hat. Das Board von Naturally Splendid Enterprises Ltd. begrüßt dessen Erfahrung, einschließlich 20 Jahre als President und CEO renommierter Getränkeunternehmen wie Jolt Cola oder Clearly Canadian Beverage Corporation, wo sich Herr Mason eine Reputation für seine Produktinnovation erarbeiten konnte.

Dave Eto, der aktuelle CEO von Naturally Splendid, ist von seiner Funktion als CEO und Director per 1. Januar 2018 zurückgetreten und wird in das Advisory Board von Naturally Splendid aufgenommen. Das Board of Directors möchte Dave für seine Leistungen im vergangenen Jahr danken. Unter Daves Führung konnte das Unternehmen das für ein rasches Wachstum erforderliche Fundament legen. Das Board of Directors und das Senior Management freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Dave in dessen Funktion als Mitglied des Advisory Board.

Dave Eto sagte: Per 1. Januar 2018 werde ich meine Funktion als CEO und Director von NSE zurücklegen, jedoch weiterhin ein aktives Mitglied des Advisory Board von NSE sein. Im vergangenen Jahr gab es viel zu lernen, es wurden aber auch Fortschritte und Erfolge verzeichnet, wie etwa der Aufbau eines soliden Unternehmens. NSE hat seinen Tätigkeitsbereich von einem Hanfsamen-Großhändler auf die facettenreiche Biotech- und Zutatenbranche mit einer starken Präsenz markengeschützter Produkte und Waren erweitert.

Zu den Erfolgen des Unternehmens zählt Folgendes:

- Naturally Splendid hat den Erwerb von Prosnack / Elevate Me im Jahr 2017 erfolgreich abgeschlossen und die Verarbeitung, das Produktsortiment und die Markenfamilie von NSE um diese erweitert. Die Fixkosten wurden identifiziert und unter anderen durch die Synergie der für März 2018 geplanten Verlegung der Prosnack-Einrichtung nach Pitt Meadows um über 290.000 Dollar pro Jahr gesenkt. - Die gemeinsame Verpackungslinie in Pitt Meadows ist zurzeit mit einer Schicht pro Tag, fünf Tage pro Woche, in Betrieb. Das Unternehmen ist in der Lage, weitere Schichten hinzuzufügen, die Produktionskapazität potenziell zu erhöhen und sowohl den Brutto- als auch den Nettoumsatz zu steigern. - Seitdem er die Funktion des Executive Vice President of Sales & Marketing nach dem Abschluss der Prosnack-Übernahme angenommen hat, hielt Alan Maddox zahlreiche Treffen mit Vertriebs- und Einzelhändlern in Kanada ab, um die markengeschützten NATERA-Produkte zu präsentieren. Er plant außerdem, Anfang 2018 neue landesweite Vertriebskanäle zu sichern - sowohl für NATERA als auch für Elevate Me. - NATERA FX, eine Marke von hanfbasierten Produkten, soll 2018 gemeinsam mit Heilpraktikern auf den Markt gebracht werden, um ein einzigartiges und wachsendes Segment der Einzelhandelsbranche zu beliefern. - Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung unseres zum Patent angemeldeten 85-Prozent-Hanfproteinisolats Soja-, Weizen- und Erbsenproteinen als neuartige und nachhaltige Proteinquelle Konkurrenz machen wird. - In Australien, wo wir zurzeit einen neuen Markt für NATERA-Produkte schaffen, haben wir die erste Bestellung von NATERA Produkten vor der Weihnachtszeit erhalten.

Diese sind nur einige der zahlreichen Möglichkeiten und Erfolge des vergangenen Jahres.

Abgesehen von der Errichtung dieser starken Geschäftsbasis für zukünftige Erfolge gibt es eine unglaubliche Aktivität auf dem Cannabismarkt. Bis zum 1. Juli 2018 wird der Wert börsennotierter Cannabis- und Hanfunternehmen weiterhin steigen und NSE befindet sich in einer günstigen Lage, um vom Interesse der Investoren profitieren zu können, sagte Dave Eto. Bei dieser Aufgabe ist es besonders wichtig, eine Führungspersönlichkeit mit beträchtlichem Know-how und Beziehungen im Bereich der Kapitalmärkte zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass Doug Mason die richtige Person ist, um NSE dabei zu unterstützen, die nächste Wachstumsphase zu erreichen und diese Möglichkeiten zu nutzen.

Es beruhigt mich zu wissen, dass NSE in guten, erfahrenen Händen ist, um sowohl die betrieblichen als auch die kapitalmarktrelevanten Aspekte des Geschäfts abzuwickeln. Ich habe diese Funktion im vergangenen Jahr mit großer Freude ausgeübt und meine Beiträge haben es NSE ermöglicht, sich auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten. Bitte heißen Sie Doug in dieser neuen Funktion herzlich willkommen. Ich danke Ihnen für Ihre kontinuierliche Unterstützung auf unserem Weg.

Douglas Doug Mason sagte: Ich freue mich, die Möglichkeit zu erhalten, als CEO von Naturally Splendid zu fungieren. Die MMJ- und die Hanfbranche auf den öffentlichen Märkten sind gelinde gesagt äußerst solide und es ist meine Aufgabe, diese Möglichkeiten zu nutzen und Transaktionen umzusetzen, um den Aktionärswert zu maximieren. Die höheren Konzentrationen von Cannabidiol (CBD) in Hanfsorten sorgen beispielsweise dafür, dass eine Hanfanlage ein interessanter Geschäftszweig für ein ganzheitliches Cannabisunternehmen ist, weshalb wir diesen Bereich weiterhin untersuchen werden. Als CEO werde ich mich nicht nur an der Entwicklung der zukünftigen Unternehmensstrategie beteiligen und durch Erwerbe, Joint Ventures und/oder strategische Partnerschaften Möglichkeiten in der MMJ- und Hanfbranche verfolgen, sondern auch das Team in Hinblick auf die Kapitalmärkte leiten. Außerdem werde ich intensiv nach einem dauerhaften CEO suchen. Ich möchte nicht ausschließen, dass mein Status als interimistischer CEO geändert wird. Sollten wir jedoch einen idealen Kandidaten finden, möchte ich diese Person engagieren, um Naturally Splendid mit meiner Unterstützung und der Unterstützung des Board of Directors in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Herr Mason kann auf den öffentlichen Märkten eine Erfahrung von über 25 Jahren vorweisen. Doug fungierte als Führungskraft und Director einer Reihe börsennotierter Unternehmen und kann eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzierungen und Erwerbe auf den Kapitalmärkten vorweisen, nachdem er in den vergangenen 25 Jahren über 200 Millionen Dollar aufgebracht hat. Zwischen 1988 und 2005 fungierte Doug als President, Chief Executive Officer und Director von Clearly Canadian Beverage Corporation, einem Hersteller erstklassiger Getränkeprodukte mit einem Jahresumsatz von über 230.000.000 Kanadischen Dollar bereits im dritten Betriebsjahr. Angesichts seiner 20-jährigen Laufbahn in der Getränkeindustrie gilt Doug als einer der Pioniere in der Kategorie New Age Beverage.

Doug fungiert zurzeit als Chairman of the Board und CEO von Waterfront Capital Corporation, Canadian International Pharma Corp., International Bethlehem Mining Corp. und Rainy Mountain Royalty Corp. Doug ist auch ein Director und Alleinaktionär des Managementberatungsunternehmens Criterion Capital Corporation sowie Chairman und CEO von Mooyah Canada Franchise Corp., einem Fast-Casual- und Better Burger-Franchise in Kanada.

Außerdem ist Herr Mason ein ehemaliger Chair der B.C. Sports Hall of Fame und des entsprechenden Museums sowie der B.C. Sports Hall of Fame Foundation, der er als aktives Mitglied nach wie vor angehört. Er fungiert zurzeit als Deputy Chair of the Board of Governors der Collingwood School und ist auch ein aktiver Unterstützer und Anwerber von Teilnehmern für Spendenveranstaltungen des Rick Hansen Institute.

Craig Goodwin, President des Unternehmens, sagte: Angesichts des beispiellosen Tempos der Branche von medizinischem Marihuana (MMJ) sowie der zahlreichen Möglichkeiten und Transaktionen, die in der Hanfindustrie stattfinden, hielt es das Board of Directors für unerlässlich, dass das Unternehmens über einen CEO mit beträchtlicher Erfahrung auf den Kapitalmärkten verfügt, der auch eine solide wirtschaftliche Basis sowie einen starken Geschäftssinn einbringt, um den Aktionärswert zu maximieren. In unserem Directors- und Beraterteam stand der Name von Herrn Mason auf der Liste der Kandidaten für diesen Posten ganz oben. Wir heißen Doug in seiner erweiterten Funktion als CEO herzlich willkommen und freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Dave im Advisory Board.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

- POS-BPC-Anlage: Die 12.000 Quadratfuß große Produktionsanlage wurde von POS BPC Manufacturing Inc. - einem Unternehmen, das zu 51 % NSE und zu 49 % POS Holdings gehört - angemietet und wird auch von diesem betrieben. Die Anlage ermöglicht individuelle Verarbeitungslösungen für funktionelle Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte im kommerziellen Maßstab.

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden. - Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden. - Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten. - PawsitiveFX - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege. - NATERACBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden. - NATERASkincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors: Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2 Büro: (604) 465-0548 Fax: (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, die Übernahme von Prosnack bzw. die geplanten Privatplatzierungen zur Gänze oder zum Teil abzuschließen; ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

AXC0116 2018-01-03/14:40