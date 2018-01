FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson haben am Mittwoch ihren Rekordlauf fortgesetzt. Nach einer neuen historischen Bestmarke von 31,42 Euro standen sie zuletzt noch 5,89 Prozent im Plus bei 31,30 Euro, was den Spitzenplatz im SDax bedeutete. Bereits 2017 hatten sie mit einer annähernden Kursverdoppelung die Gewinnerliste im Index der geringer kapitalisierten Unternehmen angeführt.

Als aktuell hilfreich erwies sich eine positive Studie der Privatbank Hauck & Aufhäuser, deren Analyst Aliaksandr Halitsa das Kursziel für die Aktie von 35,50 auf 38,00 Euro anhob und seine Kaufempfehlung bestätigte. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg zu schwungvollem Gewinnwachstum und einem deutlich höheren Mittelzufluss, verfüge über reichlich Wachstumsmöglichkeiten und werde zugleich effizienter./gl/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000WACK012

AXC0117 2018-01-03/14:44