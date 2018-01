Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke nach einem Zwischenbericht von 75 auf 92 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der IT-Leasinganbieter habe ein starkes Neugeschäft im vierten Quartal verzeichnet, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte passte seine mittelfristigen Erwartungen an und verlagerte die Bewertungsbasis in die Zukunft. Sein anhaltend neutrales Anlagevotum begründete er mit dem nur noch begrenzten Aufwärtspotenzial der Aktie./edh/la Datum der Analyse: 03.01.2018

AFA0029 2018-01-03/14:45

ISIN: DE000A161N30