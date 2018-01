Nach Monaten mit Unruhen und der Vertreibung fast einer Million Menschen geht die Regierung auf die Opposition zu. Ein früherer politischer Gefangener schreibt: "All diese Versprechen müssen sofort umgesetzt werden."

Die äthiopische Regierung will politische Gefangene freilassen und ein berüchtigtes Gefängnis schließen. Das kündigte Ministerpräsident Hailemariam Desalegn am Mittwoch überraschend nach einem monatelangen harten Vorgehen gegen Oppositionelle und Dissidenten an. Damit solle "der demokratische Raum für alle erweitert werden".

"Politische Gefangene, denen Anklage droht und die bereits in Haft sind, werden freigelassen", sagte Hailemariam. "Und das berüchtigte Gefängnis, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...