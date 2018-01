IRW-PRESS: Far Resources Ltd.: Far Resources beruft Toby Mayo in das Board of Directors

3. Januar 2018 - Vancouver, BC: Far Resources Ltd (CSE: FAT) (FSE: F0R) (OTCPK: FRRSF) (www.farresources.com) (Far Resources oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen nach dem Rücktritt von Jeremy Ross vom Board of Directors Toby Mayo an dessen Stelle in das Board berufen hat.

Toby Mayo bringt mehr als zwanzig Jahre umfassender und vielschichtiger Erfahrung in der Rohstoffindustrie weltweit in das Board von Far Resources ein. Er besitzt den Grad eines Bachelor of Science (Honours) in Geologie der University of Edinburgh und eines Bachelor of Laws (Honours) in Rechtswissenschaft der University of London. Zuletzt hatte Toby Mayo gehobene Managementpositionen als President und CEO von zwei an der TSX Venture Exchange notierten Mineralexplorationsunternehmen inne. Außerdem verfügt er über umfangreiche Erfahrung in der Beratung und Unternehmensentwicklung. Er startete seine Karriere als Explorationsgeologe bei Rio Tinto in Südamerika sowie in Nord- und Osteuropa. Danach war Toby Mayo in einer Reihe leitender Beratungspositionen tätig, unter anderem im Bereich Investment und Business Planning von Hatch in London und als Senior Technical Advisor von Ivanhoe Mines Ltd. für die Erschließung des Projekts Oyu Tolgoi in der Mongolei. Außerdem verfügt er über Erfahrung in der Technologie- und Software-Branche, in welcher er Dienstleistungen für Rohstoffunternehmen erbrachte. Toby Mayo besitzt Kompetenzen in den Bereichen Finanzen, Betriebswirtschaft, Technik, Projektmanagement, Investor Relations und Recht; er verfügt über Erfahrung in der Erstellung technisch-ökonomischer und transaktionsbezogener Studien für Bergbau- und Metallprojekte rund um den Globus.

Keith Anderson, der President und CEO von Far Resources, merkte dazu an: Wir freuen uns sehr, Toby im Board of Directors willkommen zu heißen; er bringt vielfältige Erfahrung mit, die für uns von unschätzbarem Wert sein werden, wenn wir unsere Pläne für das Lithiumkonzessionsgebiet Zoro und den Spin-Off des Projekts Winston im Jahr 2018 weiter voranbringen. Außerdem möchte ich Jeremy Ross für seine Dienste für das Unternehmen herzlich danken. Zusammen mit dem gesamten Team von Far Resources wünsche ich ihm alles Gute für seine zukünftige Laufbahn.

Gewährung von Optionen

Im Zusammenhang mit der Berufung von Toby Mayo in das Board hat ihm das Unternehmen 250.000 Optionen für den Erwerb von Stammaktien am Unternehmen gewährt (die Optionen). Jede Option berechtigt zum Erwerb einer (1) Stammaktie am Unternehmen zu einem Ausübungspreis von $ 0,79 pro Optionsschein; die Optionen verfallen fünf Jahre nach dem Tag der Gewährung. Die Emission der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere unterliegt der Genehmigung der Canadian Securities Exchange. Sämtliche in dieser Pressemitteilung genannten Beträge lauten auf den kanadischen Dollar.

Legal Entity Identifier

Far Resources hat einen Legal Entity Identifier (LEI) erhalten. Der LEI des Unternehmens lautet 254900WZMB2G5CQ0LA13.

Der LEI ist ein 20-stelliger Code, der Teilnehmer an Finanzmarktgeschäften eindeutig identifiziert. Wie mit anderen Kennnummern können diese mit dem LEI ihren Meldepflichten nachkommen. Der LEI ist ferner wichtig für den Abgleich und die Aggregation von Marktdaten, was sowohl für Transparenz sorgt als auch aufsichtsrechtliche Zwecke erfüllt. Ziel ist die Schaffung eines weltweiten Referenzdatensystems, mit dem jede Rechtsperson oder Struktur, die sich an Finanzmarktgeschäften beteiligt, in jedem Rechtssystem eindeutig identifiziert wird. Die von der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer und Zentralbankpräsidenten (G20) unterstützte Einrichtung eines Globalen LEI-Systems ist von entscheidender Bedeutung für die bessere Messung und Überwachung des systemischen Risikos.

Über das Unternehmen Far Resources Ltd. ist ein Explorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel FAT notiert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung und Erschließung von vielversprechenden Mineralprojekten in stabilen Rechtsstaaten gerichtet. Far Resources kann aussichtreiche Konzessionsgebiete oder Optionen auf diese erwerben, um seinem Ziel gerecht zu werden, Mineralprojekte zu lokalisieren, auszubauen und ihr Potenzial zu erschließen. Far Resources hat zwei Optionsvereinbarungen unterzeichnet. Das Lithiumkonzessionsgebiet Zoro umfasst eine Reihe von bekannten Lithium-Pegmatit-Vorkommen und liegt in der Nähe von Snow Lake (Manitoba). Manitoba wurde vom Fraser Institute als das weltweit zweitbeste Rechtssystem für Bergbauinvestitionen eingestuft. Die zweite Optionsvereinbarung betrifft das Konzessionsgebiet Winston in New Mexico (USA). Dabei handelt es sich um ein weiteres historisches Bergbaugebiet mit potenziellen Silber- und Goldlagerstätten. Auch New Mexico wird vom Fraser Institute als eines der 25 bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt eingestuft. Für umfassende Informationen über unsere derzeitigen Projekte besuchen Sie bitte unsere aktualisierte Webseite www.farresources.com. Far Resources hat eine Option auf das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Tchentlo Lake in British Columbia (Kanada) an Alchemist Mining Inc. vergeben.

Die kanadische Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Meldung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit bzw. Genauigkeit des Inhalts dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (unter anderem auf die von uns geplante Exploration des Projekts Winston und des Lithiumkonzessionsgebiets Zoro) und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, welche dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und das Unternehmen vermittelt auch keine Wertpapierkäufe in Rechtssystemen, in denen der Kauf, das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig wäre.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

