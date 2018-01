Die Unternehmen wurden Anfang Dezember für die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Verbesserung der CO2-Bilanz im Isando Data Centre 7, Johannesburg, ausgezeichnet. Der 27.500 qm große Colocation-Standort von Teraco in Johannesburg verfügt über eine Nettokälteleistung von 2 MW. Die Anlage ist mit einem redundanten Kaltwassersystem mit drei "CyberCool" 2 Kaltwassersätzen (N+1) und 14 "CyberAir" 3 CW-Innengeräten von Stulz ausgestattet. Aufgrund der extrem heißen Sommer erreicht die Umgebungstemperatur am Standort Johannesburg bis zu 40 °C. Dank der neuen Freikühllösung von Stulz ist Teraco jedoch in der Lage, schon bei Kaltwassertemperaturen von 22 °C/14 °C in den energiesparenden Freikühl-Mixbetrieb zu wechseln. Dadurch arbeiten die Kältekompressoren ab einer Außentemperatur von 20 °C nur noch im Teillastbetrieb als Zukühlung. Der Energieeinsatz innerhalb der mechanischen Kühlung konnte so erheblich reduziert werden. Die sorgfältige Auslegung ...

