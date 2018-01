Unterföhring (ots) - - Hamburger SV - Malaga CF am 4. Januar, FC Schalke 04 - KRC Genk am 7. Januar und Borussia Dortmund - Zulte Waregem am 8. Januar live



- Der H-Hotels Wintercup in Bielefeld mit Hertha BSC, dem 1. FC Köln, Hannover 96 und Arminia Bielefeld am 6. Januar live



Bereits in neun Tagen endet die Winterpause in der Bundesliga. Viel Zeit bleibt den Bundesligisten also nicht, um sich auf den Rückrundenstart vorzubereiten. Dennoch soll die wenige Zeit intensiv genutzt werden, um sich auf Wettkampfbedingungen vorzubereiten.



Sky verkürzt allen Fußballfans die Wartezeit und überträgt in den kommenden Tagen mehrere Vorbereitungsspiele live im Free-TV.



Für jedermann frei empfangbar überträgt Sky Sport News HD am Donnerstag, 4. Januar das Testspiel des HSV, der im spanischen Jerez sein Trainingslager absolviert, gegen Malaga CF. Außerdem zeigt Sky Sport News HD die Spiele des FC Schalke 04 in Benidorm gegen den belgischen Klub KRC Genk am Sonntag, 7. Januar, und am Montag, 8. Januar ein Testspiel von Borussia Dortmund. Auch für Schwarzgelb weilt in Spanien, an der Costa del Sol in Marbella. Die Elf von Trainer Peter Stöger testet gegen Zulte Waregem aus Belgien.



Der H-Hotels Wintercup in Bielefeld am Dreikönigstag



Darüber hinaus überträgt Sky Sport News HD am Samstag, 6. Januar den Wintercup in Bielefeld. Neben der Arminia sind die Bundesligisten aus Berlin, Köln und Hannover vertreten. In den Halbfinals spielt dann zunächst der Zweitligist gegen Hannover und Hertha gegen Köln. Anschließend folgen das Spiel um Platz drei sowie das Finale.



Die Testspiele der Bundesligisten live nur bei Sky Sport News HD:



Donnerstag, 4.1.:



17.25 Uhr: Hamburger SV - Malaga CF



Samstag, 6.1.:



H-Hotels Wintercup in Bielefeld



14.25 Uhr: Arminia Bielefeld - Hannover 96



15.50 Uhr: 1. FC Köln - Hertha BSC



17.10 Uhr: Spiel um Platz drei



18.30 Uhr: Finale



Sonntag, 7.1.:



14.25 Uhr: FC Schalke 04 - KRC Genk



Montag, 8.1.:



15.55 Uhr: Borussia Dortmund - Zulte Waregem



