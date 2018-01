Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA09238J2020 Blackchain Solutions Inc. 03.01.2018 CA09228J1057 Blackchain Solutions Inc. 04.01.2018 Tausch 1:1

CA2935531038 Current Water Technologies Inc. 03.01.2018 CA23131M1059 Current Water Technologies Inc. 04.01.2018 Tausch 1:1

US2538621069 DPW Holdings Inc. 03.01.2018 US26140E1055 DPW Holdings Inc. 04.01.2018 Tausch 1:1

AU000000SXI0 Jadar Lithium Ltd. 03.01.2018 AU000000JDR2 Jadar Lithium Ltd. 04.01.2018 Tausch 1:1

CA73938Y2087 Integrity Gaming Corp. 03.01.2018 CA45826W1068 Integrity Gaming Corp. 04.01.2018 Tausch 1:1