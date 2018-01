In Ergänzung zu unserer Veröffentlichung vom 15.12.2017 möchten wir informieren, dass die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 Umsätze in Wertpapieren von rund 5,8 Mio. EUR erreichen konnte. Diese Umsätze basieren hauptsächlich auf nicht vorhersehbaren Sondereffekten durch Paketgeschäfte und Kaufangebote.



Es wurde ein ungeprüfter Jahresüberschuss von rd. 269.000 EUR erzielt, welcher aber um die Zuführung zum "Fonds für allgemeine Bankrisiken" in Höhe von 48.200 EUR zu kürzen war. Damit wird ein ungeprüfter Jahresüberschuss von ca. 221.000 EUR ausgewiesen, welcher mit dem Verlustvortrag von rund 29.000 EUR verrechnet werden soll.



Damit ist es möglich der Hauptversammlung 2018 die Ausschüttung einer Dividende von 0,10 EUR je Aktie vorzuschlagen.



Für 2018 planen wir Umsätze im Bereich von EUR 4-6 Mio. und einen Jahresüberschuss von EUR 100.000, vor eventueller Zuführung zum "Fonds für allgemeine Bankrisiken".



Liquiditätsrisiken sind aufgrund der hohen Eigenkapitalfinanzierung für das Geschäftsjahr 2018 nicht erkennbar.



Klaus Helffenstein - Vorstand