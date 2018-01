Unser Biotech-Volltreffer Palatin Technologies (WKN: A1C538) startet furios ins neue Jahr: Wie das Unternehmen heute bekannt gab, werde man noch in diesem Quartal einen Wirkstoffkandidaten gegen Ulcerative Colitis, einen entzündlichen Befall des Dickdarms, in die klinische Forschung überführen.

Mit der Genehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA, den Wirkstoff PL-8177 in klinischen Studien am Menschen zu untersuchen, stärkt Palatin seine vielversprechende Medikamenten-Pipeline und die Aufmerksamkeit der Pharmawelt. Ein Phase-1-Programm soll laut Palatin noch in diesem Quartal starten. Neben der zunächst adressierten Indikation Ulcerative Colitis soll PL-8177 auch für weitere Darmentzündungen in Frage kommen.

CEO Carl Spana bezeichnet das OK der FDA als "wichtigen Meilenstein" und kündigt eine weitere Expansion der Pipeline an: "Wir sind begeistert vom Potenzial der Melanocortin-System-Regulierung bei der Behandlung eines breiten Spektrums von Erkrankungen ...

