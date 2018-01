Im Jahr 2017 arbeiteten 56 Studenten während des Praktikums und an ihrer Bachelor-, Diplom- oder Masterarbeit im ILK. Das Anliegen des Vereins besteht sowohl in der Förderung von Wissenschaft und Forschung als auch des wissenschaftlich-technischen Entwicklungsstands auf den Fachgebieten der Kältetechnik, der Klima- und Energietechnik, den neuen Technologien und der Werkstofftechnik sowie der Förderung junger hoffnungsvoller Ingenieure im und nach dem Studium. Die Auslobung im Herbst 2016 erfolgte mit einem Gesamtpreisgeld von 6.200 Euro für elf Preisträger, die sowohl von drei sächsischen Hochschulen, der Techn. Hochschule Nürnberg, Hochschule Erfurt und der Wroclaw University kommen. Die Erhöhung des bisher üblichen Preisgeldes war durch eine erneute großzügige Spende an den Verein möglich, um die eingereichten und auszeichnungswürdigen Arbeiten angemessen würdigen zu können. 1. Preis für die Studentinnen und Studenten: • Doktorandin (STMS) Agnieszka Wlazak, Wroclaw ...

