Europas größter Flugzeugbauer darf offenbar auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken: Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Brancheninsider kürzlich mitteilte, konnte Airbus im zurückliegenden Jahr so viele Flugzeuge wie noch nie zuvor ausliefern.

Rekordjahr 2017: starker Dezember

So konnten während des mutmaßlichen Rekordjahrs 703 Maschinen an Empfänger ausgeliefert werden - dies wären zwei Prozentpunkte mehr als 2016, so die Insider gegenüber ... (Marco Schnepf)

