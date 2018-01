Tagesausblick für 04.01.: DAX mit Rebound. Auto- und Chipwerte im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der DAX erreicht knapp die 13.000 Punktemarke und der TecDAX auf den höchsten Stand seit 2001. Unterstützung bekamen die deutschen Aktien vor allem von der positiven Stimmung in den USA und dort vor allem von den Techwerten. Der NASDAQ-100 Index notiert auf einem Allzeithoch und der breiter gestreute NASDAQ Composite erstmals über 7.000 Punkte. Am Abend wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht und in der zweiten Wochenhälfte folgen wichtige US-Arbeitsmarktdaten, die möglicherweise Indizien für Tempo und Ausmaß weitere Zinserhöhungen in den USA liefern könnten.

Trader und Anleger aufgepasst.

Volle Hebelkraft voraus! Mit HVB Faktor-Zertifikaten auf beliebte deutsche Aktien und Indizes erhöhen Sie Ihren möglichen Gewinn. Jetzt informieren!

Unternehmen im Fokus

Die deutschen Autobauer BMW, Daimler und VW profitierten heute von einem Acht-Jahres-Hoch beim Neuwagenabsatz in Deutschland für 2017. Zudem meldete BMW ein deutliches Absatzplus in China für 2017. Die Aktie von Infineon wurde von der guten Stimmung im gesamten Halbleitersektor beflügelt und brach im Tagesverlauf über die Widerstandsmarke von EUR 23,50 aus. Thyssenkrupp gelang heute der Ausbruch aus dem seit rund zwei Wochen bestehenden Seitwärtstrend und nimmt nun Kurs auf das jüngsten Hoch von EUR 27. Siemens Gamesa erhielt einen Auftrag über 262 Megawatt Windleistung aus Ägypten. Das reichte um der Siemens-Aktie nach dem jüngsten Rückgang wieder einen leichten Aufwind zu geben.

In der zweiten Reihe fielen unter anderem von Aixtron, Schäffler, SMA Solar und Vossloh mit überdurchschnittlichen Aufschlägen auf. Die Aufschläge von SMA Solar und Vossloh schoben den Solactive German Mergers & Acquisistions Performance Index gar auf ein neues Allzeithoch.

Wirtschaftsdaten

China - Caixin PMI Services für China, Dezember

Deutschland - Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Dezember

Europa - Markit Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone Dezember

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, Dezember

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 30. Dezember

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.000/13.020/13.070/13.140/13.320/13.360 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.730/12.800/12.900 Punkte

Der DAX bestätigte das gestrige Intraday-Reversal und schraubte sich im Tagesverlauf auf rund 13.000 Punkte. Um weitere Käufer zu animieren sollte der Index jedoch die 13.000 Punktemarke deutlich überschreiten. In diesem Fall hätte der Index aus technischer Sicht Luft bis 13.200/13.340 Punkte. Die Bären sind jedoch längst nicht aus dem Feld geschlagen. Solange die 13.000 Punktemarke nicht signifikant überschritten ist muss jedoch mit weiteren Rücksetzern bis 12.730 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 26.09.2017 - 03.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.01.2013 - 03.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HU9T78 7,25 8.400 13.600 15.03.2018 DAX HU9UAC 8,59 10,000 13.800 15.03.2018 DAX HW721M 6,43 12.300 14.000 15.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.01.2017; 17:27 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 04.01.: DAX mit Rebound. Auto- und Chipwerte im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).