Gegen Ende Februar präsentiert Firmengründer Elon Musk Verkaufszahlen zum vierten Quartal 2017 und wird Rechenschaft über die Produktion des neuen Model 3 und weiterer Zahlen ablegen müssen. Experten rechnen nämlich nicht mit einer signifikanten Produktionssteigerung und sehen sogar die Ziele für das Jahr 2018 in Gefahr. Ein Blick auf den Kursverlauf der Tesla-Aktie offenbart ein etwas angeschlagenes Chartbild, seit einem Quartal befindet sich das Wertpapier nämlich in einem klaren Abwärtstrend, konnte bislang die wichtige Horizontalunterstützung bei rund 290,00 US-Dollar aber mit Bravour verteidigen. Im Gegensatz zu vielen deutschen Aktien ist der Jahresstart bei Tesla gelungen und brachte ein kleines Kursplus hervor. Auf Wochenbasis konnte sich die Aktie auf der 50-Wochen-Durchschnittslinie abstützen, von einem Kaufsignal ist der Wert aber noch etwas entfernt. Ausschlaggebend für den weiteren Verlauf werden die Produktionszahlen der Tesla-Modelle sein, man darf also gespannt sein!

Long-Chance:

Für ein frisches Kaufsignal muss die Tesla-Aktie zumindest den kurzfristigen Abwärtstrend um 335,00 US-Dollar überwinden. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Kurszuwachs zunächst an 360,00 US-Dollar, darüber sogar an die Jahreshochs aus 2017 bei 389,61 US-Dollar an. Eine passende Verlustbegrenzung sollte sich dann aber noch unter dem Niveau von grob 310,00 US-Dollar bewegen, was derzeit dem EMA 50 auf Wochenbasis entspricht. Ein Rutsch darunter führt hingegen zurück auf die Horizontalunterstützung von rund 290,00 US-Dollar abwärts. Ein Bruch dieser dürfte hingegen alle Dämme zum Brechen bringen und ein größeres Verkaufssignal mit zweistelligen Abwärtspotenzial mit sich bringen.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 335,00 US-Dollar

Kursziel: 360,00 / 389,61 US-Dollar

Stop: < 310,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 25,00 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



Tesla Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 320,53 US-Dollar; 16:55 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

