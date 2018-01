Lieber Leser,

wie heute am späten Nachmittag bekannt wurde, hat der Founders Funds von Peter Thiel mehrere Millionen US-Dollar in Bitcoin investiert. Nach Bekanntwerden dieser Nachricht sprang die "Mutter aller Kryptowährungen" sofort an. Doch wie reagiert die Aktie der Bitcoin Group darauf?

Aktie nachbörslich deutlich im Plus

Im regulären Börsenhandel konnte die Aktie darauf noch nicht reagieren. Denn die Meldung kam erst nach Börsenschluss. Daher verlor die Aktie im regulären ... (Sascha Huber)

