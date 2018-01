DAX nimmt Fahrt auf, thyssenkrupp im Fokus

Am heutigen Mittwoch konnte der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) endlich einmal die gute Stimmung an den US-Börsen für sich nutzen. Richtiggehend bejubelt wurde zudem die Entspannung an der Währungsfront.

Das war heute los. Nachdem sich der Euro in den vergangenen Wochen im Vergleich zum US-Dollar deutlich gestärkt gezeigt und damit den DAX belastet hatte, verlor die europäische Gemeinschaftswährung zur Wochenmitte an Wert. Dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer bescherte dies zeitweise Kurszuwächse von mehr als 1 Prozent und den zwischenzeitlichen Sprung über die psychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob der Stotterstart in das Börsenjahr 2018 am deutschen Aktienmarkt damit überwunden ist oder ob wir nur eine kurze Verschnaufpause gesehen haben.

Das waren die Tops & Flops. Einen besonders guten Tag erwischte heute die thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001). Das Papier legte zeitweise um mehr als 4 Prozent an Wert zu. Bereits im vergangenen Jahr profitierte Deutschlands größter Stahlkonzern von einer Erholung in der Branche. Jetzt sollen die Überkapazitäten am Markt weiter abgebaut werden, auch weil China mitmacht und gegen Überkapazitäten am Stahlmarkt weiter vorgehen möchte.

Den vollständigen Artikel lesen ...