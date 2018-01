Der Wert der Alliance Développement-Beteiligung habe sich, gemessen an den Notierungen der Euronext Paris, per 31. Dezember 2017 im Vorjahresvergleich um lediglich 4'000 CHF auf 1,770 Mio CHF vermindert. Eine im Juli beschlossene Rückstellung in Höhe von 420'000 CHF werde somit fast zur Gänze hinfällig, teilte Ci Com am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...