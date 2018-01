Schmiergelder in Millionenhöhe und Mitwisserschaft bis in höchste Ämter in Ankara: Der Prozess um illegale Geschäfte zwischen der Türkei und dem Iran sorgt für Spannungen. Nun wurde ein türkischer Banker verurteilt.

Der türkische Banker Mehmet Hakan Atilla, der dem Iran illegale Geschäfte unter Verstoß gegen US-Sanktionen ermöglichte, ist im New Yorker Prozess schuldig gesprochen worden. Die Jury befand den früheren Vizechef der staatlichen türkischen Halkbank am Mittwoch in fünf von sechs Anklagepunkten für schuldig, bestätigte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Wann das Strafmaß verkündet wird, war zunächst unklar.

Im Prozess hatte eigentlich der türkisch-iranische Goldhändlers Reza Zarrab auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...