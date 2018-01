Liebe Leser,

für die Aktie der Lufthansa war das Jahr 2017 ein hervorragendes Börsenjahr. Notierte der Lufthansa-Kurs im Januar noch im Bereich von 12 Euro, ging die Aktie am 29. Dezember mit einem Jahresschlusskurs von 30,72 Euro aus dem Handel. Nicht vielen Aktien gelingt es, ihren Kurs in einem Kalenderjahr um rund 150 Prozent in die Höhe zu schrauben und kaum eine Gesellschaft vermag dieses rasante Tempo im Folgejahr beizubehalten.

Unter diesem Gesichtspunkt sind auch die Aussichten ... (Dr. Bernd Heim)

