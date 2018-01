Essen (ots) - Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper plant den Bau eines Gaskraftwerks im Ruhrgebiet. Die neue Anlage soll das bisherige Uniper-Kohlekraftwerk in Gelsenkirchen ersetzen, berichtet die in Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Donnerstag) unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher. Uniper begründete die Pläne für das Werk im Gelsenkirchener Stadtteil Scholven damit, dass die dortige Anlage zur Kohleverstromung "allmählich das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht". Ziel sei es, dem Standort und den dortigen Mitarbeitern "eine zukunftssichernde Perspektive" zu geben. Den Zeitplan ließ Uniper offen. Um den Standort Gelsenkirchen-Scholven mit Gas zu versorgen, ist nach Angaben von Uniper auch eine neue Pipeline vorgesehen. Damit soll eine Verbindung zum Netz der Ruhrgas-Nachfolgefirma Open Grid Europe (OGE) im Raum Dorsten entstehen. Auch der Essener Energiekonzern Steag hatte unlängst Pläne für ein neues Gaskraftwerk im Ruhrgebiet bekanntgegeben. Die neue Steag-Anlage könnte in Herne im Jahr 2022 in Betrieb gehen und Strom sowie Wärme erzeugen.



