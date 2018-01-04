FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.01.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA AU000000SXI0 SOUTH EAST ASIA RES
B2IA XFRA CA09238J2020 BLACKCHAIN SOLUTIONS
MOM XFRA USY541641194 MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S
HSM XFRA US4043031099 HSN INC. DL -,01
H4S XFRA NO0010257728 HAVILA SHIPPING NK 1
9SI XFRA US82817Q1031 SILV.SPR.NETWORKS DL-,001
IEG XFRA GB0002520509 ITE GRP PLC LS-,01
XFRA CA2935531038 ENPAR TECHNOLOGIES INC.
XFRA US2538621069 DIGITAL POWER CORP.
XFRA CA73938Y2087 POYDRAS GAMING FINANCE
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA AU000000SXI0 SOUTH EAST ASIA RES
B2IA XFRA CA09238J2020 BLACKCHAIN SOLUTIONS
MOM XFRA USY541641194 MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S
HSM XFRA US4043031099 HSN INC. DL -,01
H4S XFRA NO0010257728 HAVILA SHIPPING NK 1
9SI XFRA US82817Q1031 SILV.SPR.NETWORKS DL-,001
IEG XFRA GB0002520509 ITE GRP PLC LS-,01
XFRA CA2935531038 ENPAR TECHNOLOGIES INC.
XFRA US2538621069 DIGITAL POWER CORP.
XFRA CA73938Y2087 POYDRAS GAMING FINANCE