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MAHINDRA & MAHINDRA LTD GDR 1-Woche-Intraday-Chart
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BLACKCHAIN SOLUTIONS INC
BLACKCHAIN SOLUTIONS INC Chart 1 Jahr
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BLACKCHAIN SOLUTIONS INC0,151-0,66 %
CURRENT WATER TECHNOLOGIES INC0,03-3,23 %
DPW HOLDINGS INC2,66-3,62 %
HAVILA SHIPPING ASA0,0110,00 %
HSN INC33,40-3,88 %
INTEGRITY GAMING CORP0,1660,00 %
ITE GROUP PLC1,963+1,50 %
JADAR LITHIUM LIMITED0,01+42,86 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD GDR9,80-49,48 %
SILVER SPRING NETWORKS INC13,40-0,76 %